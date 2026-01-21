Укр Рус Eng

Румунія нагадала про Афганістан після сумнівів Трампа, чи союзники у НАТО воювали б за США

Новини — Середа, 21 січня 2026, 18:06 — Марія Ємець

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою відреагувала на чергові заяви президента США, де він звинуватив решту країн НАТО у невдячності та висловив сумнів, що вони б прийшли на допомогу Штатам, якби Америка сама потребувала допомоги. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Цою відреагувала на коментарі Трампа під час виступу у Давосі, у яких він вже не вперше заявив, що США "не отримували нічого навзаєм" за свою ключову роль у колективній безпеці НАТО і висловив сумнів, що інші союзники у разі потреби прийшли б на допомогу США. 

"Єдиний раз в історії НАТО Альянс пройшов випробування щодо обіцянки, що "напад на одного вважається нападом на всіх" – це після терактів 11 вересня. Румунія тоді відгукнулася на заклик, ще навіть не будучи членом НАТО. Ми розуміли, що це наш обов’язок, і коли була застосована стаття 5 – румунські солдати вирушили до Афганістану. І так само зробили інші союзники", – нагадала Оана Цою. 

"Президент Трамп зараз у Давосі запитав нас, чи Європа відгукнулася би на прохання США  про допомогу у час лиха. Історія вже дала відповідь на це питання", – додала вона. 

При цьому, за тяжкістю втрат за роки операції в Афганістані відносно кількості власного населення Данія, якій зараз погрожує Трамп – на другому місці з усіх союзників, після США. 

Нагадаємо, в промові у Давосі Трамп заявив, що не застосує військову силу для захоплення Гренландії, але знову взявся доводити, що Данія "не може захистити" острів – нагадавши їй про нацистську окупацію.

Також він сказав, що не бачить проблеми з купівлею територій, як робили США у далекому минулому, і хоче обговорити це з Данією. 

