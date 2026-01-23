Прем'єрка Данії летить до Гренландії на тлі пом’якшення риторики Трампа

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен вирушить в п'ятницю до Гренландії для проведення переговорів про майбутнє острова після того, як Дональд Трамп пом’якшив свої заяви.

Про це йдеться в заяві офісу данської прем’єрки в Х, повідомляє "Європейська правда".

Фредеріксен прилетить до Нуука з Брюсселя, де вона брала участь у саміті лідерів Європейського Союзу і зустрічалася з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

У столиці Гренландії вона зустрінеться з прем'єр-міністром території Єнсом-Фредеріком Нільсеном.

"Ми згодні з тим, що НАТО має посилити свою участь в Арктиці. Оборона і безпека в Арктиці – це справа всього Альянсу", – написала Фредеріксен в іншому дописі на X після зустрічі з Рютте.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила червоні лінії такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.

