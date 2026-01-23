Премьер Дании летит в Гренландию на фоне смягчения риторики Трампа

Премьер Дании Метте Фредериксен отправится в пятницу в Гренландию для проведения переговоров о будущем острова после того, как Дональд Трамп смягчил свои заявления.

Об этом говорится в заявлении офиса датского премьера в Х, сообщает "Европейская правда".

Фредериксен прилетит в Нуук из Брюсселя, где она участвовала в саммите лидеров Европейского Союза и встречалась с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

В столице Гренландии она встретится с премьер-министром территории Йенсом-Фредериком Нильсеном.

"Мы согласны с тем, что НАТО нужно усилить свое участие в Арктике. Оборона и безопасность в Арктике – это дело всего Альянса", – написала Фредериксен в другом посте на X после встречи с Рютте.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп сообщил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, благодаря которому он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен обозначила красные линии такого соглашения с США: статус суверенного государства не обсуждается.

