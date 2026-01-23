ЗМІ: військам Данії наказали бути готовими до бою на випадок атаки США на Гренландію

Данські війська, які були відправлені до Гренландії, отримали наказ бути готовими до бою у разі атаки США на арктичний острів.

Про відповідний наказ дізналось DR, повідомляє "Європейська правда".

Наказ данським солдатам був відданий минулого тижня з найвищого рівня.

"Збройні сили повинні якомога швидше посилити здатність виконувати план оборони Гренландії", – йдеться в наказі, який займає кілька сторінок.

Незабаром після цього військові та цивільні літаки почали систематичне перевезення солдатів і матеріальних засобів з Данії до Гренландії.

Водночас, за інформацією DR, існувала широка політична воля до того, щоб вступити в бій, якби справа дійшла до нападу з боку США. При чому готовність відбивати напад була не тільки з боку данського уряду, але й з боку опозиційних партій.

При цьому ні уряд, ні опозиційні партії не вважали ймовірним, що американці завдадуть військового удару по Гренландії. Але на той момент це була можливість, яку президент США Дональд Трамп не хотів виключати.

Масштабна військова операція, про яку йдеться в минулотижневому наказі, продовжує розгортатися в Гренландії під назвою Arctic Endurance.

Наказ описує операцію в кілька етапів, яка передбачає можливість відправки ще більшої кількості солдатів і військових ресурсів пізніше.

Згідно з наказом, операція полягає в тому, що Збройні сили повинні "посилити присутність і рівень активності в Гренландії, щоб продемонструвати готовність і здатність захищати суверенітет і територіальну цілісність Королівства".

В наказі також згадується про план оборони Гренландії, який може бути введений в дію, якщо це буде необхідно.

За інформацією DR, операція планувалася вже деякий час. Однак останні події призвели до її раптового прискорення.

У наказі також зазначено, що данські солдати були відправлені до Гренландії, оснащені боєприпасами.

Це так звані боєприпаси KUP, які окремі солдати або підрозділи повинні тримати під рукою, щоб у разі необхідності вони могли негайно вступити в бій.

З моменту видачі наказу Arctic Endurance працює цілодобово. Це означає, що, за словами самого Міністерства оборони, зараз в Гренландії знаходяться "значні" сили армії.

Міністерство оборони Данії відмовилось коментувати "твердження про зміст можливих конфіденційних документів".

"Метою посиленої присутності Данії є виключно проведення спільних навчань з союзними силами в особливих арктичних умовах Гренландії", – повідомляє міністерство.

Міністерство додає, що Arctic Endurance триватиме протягом усього 2026 року "на суші, на воді та в повітрі".

Нагадаємо, у середу, 21 січня, на виступі у Давосі Трамп пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів.

Згодом він заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Своєю чергою, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила червоні лінії такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.

