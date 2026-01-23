СМИ: войскам Дании приказали быть готовыми к бою в случае атаки США на Гренландию

Датские войска, которые были отправлены в Гренландию, получили приказ быть готовыми к бою в случае атаки США на арктический остров.

О соответствующем приказе стало известно DR, сообщает "Европейская правда".

Приказ датским солдатам был отдан на прошлой неделе с самого высокого уровня.

"Вооруженные силы должны как можно быстрее усилить способность выполнять план обороны Гренландии", – говорится в приказе, который занимает несколько страниц.

После этого военные и гражданские самолеты начали систематическую перевозку солдат и материальных средств из Дании в Гренландию.

В то же время, по информации DR, существовала широкая политическая воля к тому, чтобы вступить в бой, если бы дело дошло до нападения со стороны США. Причем готовность отбивать нападение была не только со стороны датского правительства, но и со стороны оппозиционных партий.

При этом ни правительство, ни оппозиционные партии не считали вероятным, что американцы нанесут военный удар по Гренландии. Но на тот момент это была возможность, которую президент США Дональд Трамп не хотел исключать.

Масштабная военная операция, о которой говорится в прошлогоднем приказе, продолжает разворачиваться в Гренландии под названием Arctic Endurance.

Приказ описывает операцию в несколько этапов, которая предусматривает возможность отправки еще большего количества солдат и военных ресурсов позже.

Согласно приказу, операция заключается в том, что Вооруженные силы должны "усилить присутствие и уровень активности в Гренландии, чтобы продемонстрировать готовность и способность защищать суверенитет и территориальную целостность Королевства".

В приказе также упоминается о плане обороны Гренландии, который может быть введен в действие, если это будет необходимо.

По информации DR, операция планировалась уже некоторое время. Однако последние события привели к ее внезапному ускорению.

В приказе также указано, что датские солдаты были отправлены в Гренландию, оснащенные боеприпасами.

Это так называемые боеприпасы KUP, которые отдельные солдаты или подразделения должны держать под рукой, чтобы в случае необходимости они могли немедленно вступить в бой.

С момента выдачи приказа Arctic Endurance работает круглосуточно. Это означает, что, по словам самого Министерства обороны, сейчас в Гренландии находятся "значительные" силы армии.

Министерство обороны Дании отказалось комментировать "утверждения о содержании возможных конфиденциальных документов".

"Целью усиленного присутствия Дании является исключительно проведение совместных учений с союзными силами в особых арктических условиях Гренландии", – сообщает министерство.

Министерство добавляет, что Arctic Endurance продлится в течение всего 2026 года "на суше, на воде и в воздухе".

Напомним, в среду, 21 января, на выступлении в Давосе Трамп пообещал не использовать военную силу для захвата Гренландии, однако повторил свое желание контролировать остров.

Впоследствии он заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, благодаря которому он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен обозначила красные линии такого соглашения с США: статус суверенного государства не обсуждается.

Читайте также: "Жест доброй воли" Трампа. Что заставило лидера США поставить на паузу войну за Гренландию.