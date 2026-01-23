Сибіга розповів, що Україна зробить з обіцянкою Орбана ще 100 років не пускати її до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що угорський прем’єр Віктор Орбан переоцінює свої можливості заблокувати європейське майбутнє України після його обіцянки "100 років не пускати Україну до ЄС".

Як повідомляє "Європейська правда", так він відповів на заяви Орбана у Брюсселі.

Сибіга прокоментував заяви прем’єра Угорщини про "таємний план Єврокомісії" щодо підтримки України та її членства у ЄС та його слова, що в Угорщині в наступні 100 років "не буде такого парламенту, який би проголосував за вступ України у ЄС".

This plan is doomed to fail, Mr. Prime Minister. Your master in Moscow won’t last 100 years even if you were ready to donate him all organs. And on the day Ukraine joins the EU, we will frame this headline in @ua_parliament to remember your lies for the next 100 years. https://t.co/vlMbbjWT2F – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 23, 2026

"Цей план приречений на провал, пане прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якби ви були готові віддати йому всі органи для пересадки. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років", – відписав Сибіга.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії заявила, що ЄС та США близькі до угоди щодо "плану процвітання" для України, який ґрунтується на п’яти стовпах: продуктивність, інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи.