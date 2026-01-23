Укр Рус Eng

Сибіга розповів, що Україна зробить з обіцянкою Орбана ще 100 років не пускати її до ЄС

Новини — П'ятниця, 23 січня 2026, 14:34 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що угорський прем’єр Віктор Орбан переоцінює свої можливості заблокувати європейське майбутнє України після його обіцянки "100 років не пускати Україну до ЄС".

Як повідомляє "Європейська правда", так він відповів на заяви Орбана у Брюсселі.

Сибіга прокоментував заяви прем’єра Угорщини про "таємний план Єврокомісії" щодо підтримки України та її членства у ЄС та його слова, що в Угорщині в наступні 100 років "не буде такого парламенту, який би проголосував за вступ України у ЄС". 

"Цей план приречений на провал, пане прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якби ви були готові віддати йому всі органи для пересадки. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років", – відписав Сибіга.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії заявила, що ЄС та США близькі до угоди щодо "плану процвітання" для України, який ґрунтується на п’яти стовпах: продуктивність, інтеграція України в ринок ЄС, інвестиції, донори та реформи.

