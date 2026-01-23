Укр Рус Eng

Сибига рассказал, что Украина сделает с обещанием Орбана еще 100 лет не пускать ее в ЕС

Новости — Пятница, 23 января 2026, 14:34 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что венгерский премьер Виктор Орбан переоценивает свои возможности заблокировать европейское будущее Украины после его обещания "100 лет не пускать Украину в ЕС".

Как сообщает "Европейская правда", так он ответил на заявления Орбана в Брюсселе.

Сибига прокомментировал заявления премьера Венгрии о "тайном плане Еврокомиссии" по поддержке Украины и ее членства в ЕС, а также его слова о том, что в Венгрии в следующие 100 лет "не будет такого парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в ЕС". 

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не проживет 100 лет, даже если бы вы были готовы отдать ему все органы для пересадки. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет", – написал Сибига.

Напомним, президент Еврокомиссии заявила, что ЕС и США близки к соглашению о "плане процветания" для Украины, который основан на пяти столпах: производительность, интеграция Украины в рынок ЕС, инвестиции, доноры и реформы.

