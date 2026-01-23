Сибига рассказал, что Украина сделает с обещанием Орбана еще 100 лет не пускать ее в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что венгерский премьер Виктор Орбан переоценивает свои возможности заблокировать европейское будущее Украины после его обещания "100 лет не пускать Украину в ЕС".

Как сообщает "Европейская правда", так он ответил на заявления Орбана в Брюсселе.

Сибига прокомментировал заявления премьера Венгрии о "тайном плане Еврокомиссии" по поддержке Украины и ее членства в ЕС, а также его слова о том, что в Венгрии в следующие 100 лет "не будет такого парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в ЕС".

This plan is doomed to fail, Mr. Prime Minister. Your master in Moscow won’t last 100 years even if you were ready to donate him all organs. And on the day Ukraine joins the EU, we will frame this headline in @ua_parliament to remember your lies for the next 100 years. https://t.co/vlMbbjWT2F – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 23, 2026

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не проживет 100 лет, даже если бы вы были готовы отдать ему все органы для пересадки. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет", – написал Сибига.

Напомним, президент Еврокомиссии заявила, что ЕС и США близки к соглашению о "плане процветания" для Украины, который основан на пяти столпах: производительность, интеграция Украины в рынок ЕС, инвестиции, доноры и реформы.