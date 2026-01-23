Польські фермери завершили протест біля кордону з Україною, дорогу не блокували

Польські фермери, які 23 січня влаштували протести поблизу пункту пропуску "Долгобичув – Угринів" на кордоні з Україною, завершили акцію.

Про це у коментарі "Укрінформу" розповів генконсул України в Любліні Олег Куць, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час акції польських фермерів проїзд до кордону не блокувався.

"Протест тривав півтори години, він нещодавно завершився, дорога до кордону не блокувалася",– зазначив Куць.

За його словами, участь у протесті взяли кількадесят польських аграріїв, він відбувався у мирній атмосфері.

Державна митна служба раніше повідомила, що 23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів".

Польські фермери таким чином протестуватимуть проти неконкурентних, на їхнє переконання, умов імпорту української агропродукції до Польщі, а також проти підписаної торговельної угоди між ЄС та країнами Південної Америки.

Нагадаємо, польські фермери 23 листопада почали протестувати у Медиці перед кордоном з Україною через занепокоєння щодо підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами, але згодом призупинили протест. Під час своїх протестів серед іншого вони також згадували про нібито надмірний наплив продукції з України.