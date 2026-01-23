Польские фермеры завершили протест у границы с Украиной, дорогу не блокировали

Польские фермеры, которые 23 января устроили протесты возле пункта пропуска "Долгобычув – Угринов" на границе с Украиной, завершили акцию.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал генконсул Украины в Люблине Олег Куць, сообщает "Европейская правда".

По его словам, во время акции польских фермеров проезд к границе не блокировался.

"Протест длился полтора часа, он недавно завершился, дорога к границе не блокировалась", – отметил Куць.

По его словам, в протесте приняли участие несколько десятков польских аграриев, он проходил в мирной атмосфере.

Государственная таможенная служба ранее сообщила, что 23 января польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычув – Угринов".

Польские фермеры таким образом будут протестовать против неконкурентных, по их убеждению, условий импорта украинской агропродукции в Польшу, а также против подписанного торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки.

Напомним, польские фермеры 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за обеспокоенности подписанием Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами, но впоследствии приостановили протест. Во время своих протестов среди прочего они также упоминали о якобы чрезмерном наплыве продукции из Украины.