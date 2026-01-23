ЗМІ дізнались деталі про висланого ФРН співробітника посольства Росії та затриману українку

ЗМІ дізнались ім’я та інші деталі про висланого Німеччиною за шпигунство заступника військового аташе РФ, якого вважають куратором затриманої за шпигунство українки, а також деталі її роботи на російську розвідку.

Про це йдеться у розслідуванні The Insider і Der Spiegel, пише "Європейська правда".

За їхніми даними, висланий співробітник посольства РФ – полковник ГРУ Андрєй Майоров, заступник російського військового аташе у Німеччині.

Його вважають контактною особою і куратором затриманої за шпигунство Ілони Копилової-Вінер. Вона одночасно має громадянство України, Німеччини та Росії.

За даними The Insider, Майоров починав кар’єру як псковський десантник, після чого служив у 162-му Центрі військово-технічної інформації ГРУ.

Ілоні Копиловій – 56 років, вона родом з Дніпра і давно проживає у Німеччині. Жінка очолювала консалтингову фірму Wiener&Partner та часто зустрічалася з німецькими підприємцями та політиками, у тому числі бувала на зустрічах за участі топполітиків і одного разу "засвітилась" за спиною канцлера Фрідріха Мерца під час його зустрічі із Зеленським.

З публікації The Insider

Жінка збирала інформацію, яка могла бути корисною Росії, та регулярно передавала її російській розвідці. Слідчі припускають, що вона могла проводити свого куратора Майорова на деякі зустрічі під фальшивим ім’ям.

З’ясувалось, що Копилова-Вінер познайомилася з колишнім начальником 61-го випробувального центру ВПС Німеччини Вальтером Шторцом та офіцером повітряних сил у відставці Уве В., який служив на авіабазі в Бюхелі, де зберігається американська ядерна зброя. Невідомо, чи жінка змогла отримати через них якусь цінну інформацію. Шторц був патроном неурядової організації, очолюваної Копиловою-Вінер, і вона використовувала їхнє знайомство для того, щоб потрапляти на заходи, пов’язані з європейським ОПК.

Після викриття Копилової-Вінер в обох нібито пройшли обшуки і були вилучені електронні пристрої, проте їх не затримували.

Нагадаємо, раніше цього тижня у Німеччині повідомили про затримання за підозрами у шпигунстві жінки з громадянством України та Німеччини.

Після того Німеччина вислала співробітника посольства РФ зі звинуваченням у шпигунстві. Посольство РФ назвало звинувачення "провокацією".