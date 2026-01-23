Посольство РФ називає звинувачення Німеччини у шпигунстві "дурною провокацією"

Російське посольство в Берліні відкидає звинувачення Німеччини у шпигунстві.

Заяву посольства цитує ntv, передає "Європейська правда".

У своїй заяві посольство назвало це "дурною, поспішно вигаданою провокацією, спрямованою на дискредитацію російської дипломатичної місії в контексті активно розпалюваної паніки щодо шпигунів".

Раніше німецьке Міністерство закордонних справ викликало російського посла в Берліні і повідомило йому, що співробітник посольства Російської Федерації, акредитований як дипломат і звинувачений у шпигунстві в Німеччині, був оголошений персоною нон ґрата з негайним набранням чинності рішення.

За інформацією німецького інформаційного агентства dpa, мова йде про заступника військового аташе Росії.

Раніше стало відомо, що Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення українцям Данилу Б. та Владиславу Т. у спробі відправити посилки з вибухівкою за дорученням російських спецслужб.

В Естонії з’ясували, що співробітник прикордонного пункту роками збирав інформацію за завданням ФСБ.