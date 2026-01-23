СМИ узнали подробности о высланном ФРГ сотруднике посольства России и задержанной украинке

СМИ узнали имя и другие подробности о высланном Германией за шпионаж заместителе военного атташе РФ, которого считают куратором задержанной за шпионаж украинки, а также подробности ее работы на российскую разведку.

Об этом говорится в расследовании The Insider и Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

По их данным, высланный сотрудник посольства РФ – полковник ГРУ Андрей Майоров, заместитель российского военного атташе в Германии.

Его считают контактным лицом и куратором задержанной за шпионаж Илоны Копыловой-Винер. Она одновременно имеет гражданство Украины, Германии и России.

По данным The Insider, Майоров начинал карьеру как псковский десантник, после чего служил в 162-м Центре военно-технической информации ГРУ.

Илоне Копыловой – 56 лет, она родом из Днепра и давно проживает в Германии. Женщина возглавляла консалтинговую фирму Wiener&Partner и часто встречалась с немецкими предпринимателями и политиками, в том числе бывала на встречах с участием топ-политиков и однажды "засветилась" за спиной канцлера Фридриха Мерца во время его встречи с Зеленским.

Из публикации The Insider

Женщина собирала информацию, которая могла быть полезна России, и регулярно передавала ее российской разведке. Следователи предполагают, что она могла проводить своего куратора Майорова на некоторые встречи под вымышленным именем.

Выяснилось, что Копылова-Винер познакомилась с бывшим начальником 61-го испытательного центра ВВС Германии Вальтером Шторцем и офицером воздушных сил в отставке Уве В., который служил на авиабазе в Бюхеле, где хранится американское ядерное оружие. Неизвестно, смогла ли женщина получить через них какую-либо ценную информацию. Шторц был патроном неправительственной организации, возглавляемой Копыловой-Винер, и она использовала их знакомство для того, чтобы попадать на мероприятия, связанные с европейским ОПК.

После разоблачения Копыловой-Винер у обоих якобы прошли обыски и были изъяты электронные устройства, однако их не задерживали.

Напомним, ранее на этой неделе в Германии сообщили о задержании по подозрению в шпионаже женщины с гражданством Украины и Германии.

После этого Германия выслала сотрудника посольства РФ по обвинению в шпионаже. Посольство РФ назвало обвинения "провокацией".