Опитування: половина європейців вважають Трампа "ворогом Європи"

Згідно з опитуванням, проведеним після погроз президента США захопити Гренландію, 51% європейців вважає Дональда Трампа "ворогом Європи".

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування, проведеного в семи європейських країнах для паризької платформи з обговорення європейських питань Le Grand Continent.

Лише 8% опитаних назвали президента США "другом". 9% респондентів описують його як "ні друга, ні ворога". Ще 2% відповіли, що не знають.

Найбільш вороже Трампа сприймають Іспанія та Данія, яка опинилася в епіцентрі погроз американського президента щодо бажання контролювати данську арктичну територію Гренландію. У цих країнах главу Білого дому вважають "ворогом" 58% опитаних.

У Бельгії таку відповідь дали 56% респондентів.

У Німеччині та Франції ці показники трохи нижчі – 53% і 55% відповідно.

В Італії 52% опитаних сприймають американського президента "ворогом".

Винятком в опитуванні є Польща, де лише 28% опитаних вважають Трампа "ворогом Європи". Водночас лише 17% поляків відповіли, що вважають його "другом Європи".

Серед інших питань, які ставили учасникам опитування, було: "Наскільки, на вашу думку, Дональд Трамп дотримується демократичних принципів?".

44% серед усіх опитаних сказали, що сприймають американського президента як диктатора. Лише 10% відповіли, що Трамп поважає демократичні принципи.

У чотирьох країнах, де проводилося безперервне опитування – Франції, Німеччині, Іспанії та Італії – ця оцінка зросла на 7 відсоткових пунктів від грудня. Навіть у Польщі, країні, яка загалом більш поблажлива до нього, лише 13% респондентів вважають, що Дональд Трамп поважає демократичні принципи.

Опитування проводилося між 13 і 19 січня, після заяв Трампа про свій намір взяти під контроль Гренландію.

Нагадаємо, останні опитування в Німеччині показали, що німці не довіряють США майже так само, як Росії. Про недовіру до США висловилися 76% опитаних німців. Вищі показники лише у Росії – її ненадійним партнером вважають 83%.

Тим часом майже половина британців вважають Трампа "перешкодою" для миру в Україні.