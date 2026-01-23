Опрос: половина европейцев считают Трампа "врагом Европы"

Согласно опросу, проведенному после угроз президента США захватить Гренландию, 51% европейцев считают Дональда Трампа "врагом Европы".

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса, проведенного в семи европейских странах для парижской платформы по обсуждению европейских вопросов Le Grand Continent.

Лишь 8% опрошенных назвали президента США „другом". 9% респондентов описывают его как "ни друга, ни врага". Еще 2% ответили, что не знают.

Наиболее враждебно Трампа воспринимают Испания и Дания, которая оказалась в эпицентре угроз американского президента относительно желания контролировать датскую арктическую территорию Гренландию. В этих странах главу Белого дома считают "врагом" 58% опрошенных.

В Бельгии такой ответ дали 56% респондентов.

В Германии и Франции эти показатели немного ниже – 53% и 55% соответственно.

В Италии 52% опрошенных воспринимают американского президента как "врага".

Исключением в опросе является Польша, где только 28% опрошенных считают Трампа "врагом Европы". В то же время только 17% поляков ответили, что считают его "другом Европы".

Среди других вопросов, которые задавали участникам опроса, был: "Насколько, по вашему мнению, Дональд Трамп придерживается демократических принципов?".

44% всех опрошенных сказали, что воспринимают американского президента как диктатора. Только 10% ответили, что Трамп уважает демократические принципы.

В четырех странах, где проводился непрерывный опрос – Франции, Германии, Испании и Италии – эта оценка выросла на 7 процентных пунктов с декабря. Даже в Польше, стране, которая в целом более снисходительна к нему, только 13% респондентов считают, что Дональд Трамп уважает демократические принципы.

Опрос проводился между 13 и 19 января, после заявлений Трампа о своем намерении взять под контроль Гренландию.

Напомним, последние опросы в Германии показали, что немцы не доверяют США почти так же, как России. О недоверии к США высказались 76% опрошенных немцев. Более высокие показатели только у России – ее ненадежным партнером считают 83%.

Между тем почти половина британцев считают Трампа "препятствием" для мира в Украине.