Принц Гарри, который служил в Афганистане, раскритиковал слова Трампа об операции союзников

Британский принц Гарри ответил на заявления президента США Дональда Трампа, который обесценил вклад союзников, в том числе Великобритании, в операцию в Афганистане после терактов 11 сентября.

Как пишет "Европейская правда", заявление принца опубликовало BBC.

Принц Гарри, который сам служил в Афганистане в 2008 и 2012 годах, заявил, что жертвы среди британских военных в операции союзников заслуживают уважения.

"Я там служил. Я там нашел друзей на всю жизнь. И я там потерял друзей. Только в Великобритании погибло 457 военнослужащих... Эти жертвы заслуживают того, чтобы о них говорили правдиво и с уважением, поскольку мы все остаемся едиными и верными защите дипломатии и мира", – написал принц.

Гарри напомнил, что в 2001 году США активировали 5 статью НАТО, а союзники, в частности Великобритания, откликнулись на этот призыв.

Заявление принца Гарри было опубликовано после того, как недавние слова президента США Дональда Трампа вызвали широкий резонанс в правительстве и обществе Великобритании.

Трамп в интервью Fox News заявил, что войска НАТО держались подальше от фронта в Афганистане.

Слова американского президента осудили и топ-чиновники Польши, которая также участвовала в операциях союзников.