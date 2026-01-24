"Енергетичний Рамштайн": в уряді розповіли, яку підтримку нададуть Україні

В ході засідання "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ партнери ухвалили рішення щодо підтримки України на тлі масованих атак РФ на енергосистему.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своїх соцмережах написав віцепрем'єр Олексій Кулеба.

Зокрема, за його словами, США нададуть понад 400 мільйонів доларів, Німеччина – 60 мільйонів євро, Велика Британія та Нідерланди – по 23 мільйони євро, Італія – 10 мільйонів, плюс додатково 50 мільйонів закладено в бюджеті на 2026 рік.

Кулеба додав, що Україна розраховує на підтримку партнерів у розширенні децентралізованої генерації для тепла і води, наповненні Національного резерву мобільного енергетичного обладнання, формуванні "банку" критичного обладнання, масштабуванні фізичного захисту енергообʼєктів

"Допомагаючи Україні пройти цю зиму, партнери захищають не лише українців, а інвестують у стабільність і безпеку всієї Європи", – підкреслив він.

Нагадаємо, за останні дні низка країн оголосили про додаткову енергетичну допомогу для України через погіршення ситуації внаслідок останніх ударів РФ.

З Польщі вирушають в Україну перші генератори, придбані за кошти громадського збору на 5 млн злотих, а також близько 400 генераторів та обігрівачів з держрезерву.

Президент України Володимир Зеленський у виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наголосив, що "дешевше" заважати Росії виробляти ракети, ніж рятувати енергосистему України після їхнього влучання.