Посольство України показало генератори, придбані на кошти польського збору для Києва

Посольство України у Польщі показало завантаження перших генераторів, придбаних у межах громадського польського збору на 5 мільйонів злотих (близько 60 млн гривень).

Як повідомляє "Європейська правда", фото опублікували в X посольства.

"Перші генератори зi збору "Тепло з Польщі" уже вантажаться для транспортування в Київ. Дякуємо кожній польці та кожному поляку за кожен злотий", – зазначили у посольстві України.

Перші генератори зi збірки «Тепло з Польщі» уже вантажаться для транспортування в Київ.



Дякуємо кожній польці та кожному поляку за кожен злотий. ❤️#CieploZPolski #CieploZPolskiDlaKijowa pic.twitter.com/O3sjgMN0YH – Ukraine in Poland (@UKRinPL) January 23, 2026

Нагадаємо, збір на підтримку Києва "тепло з Польщі" за шість днів зібрав 5 мільйонів злотих (60 млн гривень). Початково організатори ставили за мету зібрати гроші на 100 генераторів та зарядних станцій. Проте збір швидко набув велетенського розголосу у польському сегменті соцмереж, потрібну суму зібрали дуже швидко, а кількість донатів лише зростала. Після того цільову суму кілька разів підвищували.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у зверненні, яке записав польською, подякував усім небайдужим, які долучилися до збору.

23 січня прем’єр Польщі Дональд Туск оголосив, що днями в Україну прибудуть 379 генераторів електроенергії та 18 обігрівачів від польського Державного агентства стратегічних резервів.



