Посольство України показало генератори, придбані на кошти польського збору для Києва

фото
Новини — П'ятниця, 23 січня 2026, 14:58 — Марія Ємець

Посольство України у Польщі показало завантаження перших генераторів, придбаних у межах громадського польського збору на 5 мільйонів злотих (близько 60 млн гривень).

Як повідомляє "Європейська правда", фото опублікували в X посольства.

"Перші генератори зi збору "Тепло з Польщі" уже вантажаться для транспортування в Київ. Дякуємо кожній польці та кожному поляку за кожен злотий", – зазначили у посольстві України.

Нагадаємо, збір на підтримку Києва "тепло з Польщі" за шість днів зібрав 5 мільйонів злотих (60 млн гривень). Початково організатори ставили за мету зібрати гроші на 100 генераторів та зарядних станцій. Проте збір швидко набув велетенського розголосу у польському сегменті соцмереж, потрібну суму зібрали дуже швидко, а кількість донатів лише зростала. Після того цільову суму кілька разів підвищували.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у зверненні, яке записав польською, подякував усім небайдужим, які долучилися до збору.

23 січня прем’єр Польщі Дональд Туск оголосив, що днями в Україну прибудуть 379 генераторів електроенергії та 18 обігрівачів від польського Державного агентства стратегічних резервів.


