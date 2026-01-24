"Энергетический Рамштайн": в правительстве рассказали, какую поддержку окажут Украине

В ходе заседания "энергетического Рамштайна" в формате G7+ партнеры приняли решение о поддержке Украины на фоне массированных атак РФ на энергосистему.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своих соцсетях написал вице-премьер Алексей Кулеба.

В частности, по его словам, США предоставят более 400 миллионов долларов, Германия – 60 миллионов евро, Великобритания и Нидерланды – по 23 миллиона евро, Италия – 10 миллионов, плюс дополнительно 50 миллионов заложено в бюджете на 2026 год.

Кулеба добавил, что Украина рассчитывает на поддержку партнеров в расширении децентрализованной генерации для тепла и воды, наполнении Национального резерва мобильного энергетического оборудования, формировании "банка" критического оборудования, масштабировании физической защиты энергообъектов

"Помогая Украине пережить эту зиму, партнеры защищают не только украинцев, но и инвестируют в стабильность и безопасность всей Европы", – подчеркнул он.

Напомним, за последние дни ряд стран объявили о дополнительной энергетической помощи для Украины из-за ухудшения ситуации в результате последних ударов РФ.

Из Польши отправляются в Украину первые генераторы, приобретенные за средства общественного сбора на 5 млн злотых, а также около 400 генераторов и обогревателей из госрезерва.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул, что "дешевле" мешать России производить ракеты, чем спасать энергосистему Украины после их попадания.