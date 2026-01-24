Німеччина та Італія домовились розширити оборонну співпрацю

Німеччина та Італія мають намір розширити співпрацю в галузі оборони та економіки, зокрема шляхом активізації співпраці у виробництві озброєнь та проведення більшої кількості спільних військових навчань.

Відповідну угоду підписали лідерами двох країн у Римі в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Згідно з домовленістю, підписаною канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, Берлін і Рим об'єднають зусилля у виробництві дронів, військово-морських суден, підводних систем і систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Вони також мають намір поглибити співпрацю в розробці систем радіоелектронної боротьби та повітряного бою.

Мерц і Мелоні також підписали нову версію плану дій на 2023 рік щодо співпраці в різних сферах, від питань внутрішньої безпеки до міграції та культурної спадщини.

Нагадаємо, у грудні Британія і Норвегія домовились про оборонну співпрацю задля захисту підводної інфраструктури, що передбачає спільну діяльність флотів обох держав у північній частині Атлантичного океану.

А президент України Володимир Зеленський в ході виступу у Давосі висловив думку, що Європі за нинішніх обставин потрібно створювати об’єднані збройні сили, щоб не покладати усі сподівання на гарантії у межах НАТО.