Германия и Италия договорились расширить сотрудничество в области обороны

Германия и Италия намерены расширить сотрудничество в области обороны и экономики, в частности путем активизации сотрудничества в производстве вооружений и проведения большего количества совместных военных учений.

Соответствующее соглашение подписали лидеры двух стран в Риме в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Согласно договоренности, подписанной канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, Берлин и Рим объединят усилия в производстве дронов, военно-морских судов, подводных систем и систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Они также намерены углубить сотрудничество в разработке систем радиоэлектронной борьбы и воздушного боя.

Мерц и Мелони также подписали новую версию плана действий на 2023 год по сотрудничеству в различных сферах, от вопросов внутренней безопасности до миграции и культурного наследия.

Напомним, в декабре Великобритания и Норвегия договорились об оборонном сотрудничестве для защиты подводной инфраструктуры, что предусматривает совместную деятельность флотов обоих государств в северной части Атлантического океана.

А президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Давосе высказал мнение, что Европе в нынешних условиях нужно создавать объединенные вооруженные силы, чтобы не возлагать все надежды на гарантии в рамках НАТО.