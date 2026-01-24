Зеленський про нічну атаку РФ: розраховуємо на реакцію та допомогу всіх партнерів

Президент Володимир Зеленський у контексті масованої російської атаки в ніч на 24 січня закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, російські окупанти випустили по Україні понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ударами перебували Київ, а також Київська, Сумська, Харківська та Чернігівська області.

У столиці та регіоні головною мішенню були об’єкти енергетичної інфраструктури, додав він.

"Кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО. Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими", – підкреслив президент.

Він також наголосив не необхідності реалізувати все, про що домовилися з президентом Дональдом Трампом у Давосі щодо ППО.

В ніч на 24 січня російські ударні безпілотники поцілили в житлові будинки в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова. Горіли квартири у багатоповерхівці, постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок. 14 людей травмовано, серед них – вагітна жінка і дитина.

По Києву російські окупанти вдарили ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Зафіксовано влучання у трьох районах, відомо про щонайменше одного загиблого і трьох постраждалих у важкому стані.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку, вказав, що кремлівський правитель Владімір Путін віддав наказ про удар у момент, коли в ОЕА тривали переговори щодо мирного процесу під егідою США.