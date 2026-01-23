Зеленський розповів, що в Давосі домовився з Трампом про ракети до Patriot

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі домовився про пакет ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це, як повідомляє Інтерфакс-Україна, Зеленський сказав на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю.

Коментуючи результати переговорів з Трампом у Давосі, Зеленський повідомив, що домовився про постачання Україні американських ракет PAC-3 до Patriot. Президент відмовився називати, про яку кількість йдеться.

"Ми розмовляли вчора з президентом Трампом… Я годину спілкувався з президентом Трампом. І я отримав, не буду казати скільки, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю скільки цих ракет, цього пакету, скільки разів витримає Україна ударів балістики", – сказав Зеленський.

Він додав, що в розмові з американським президентом йшлося про "глобальні речі", але водночас вдалося вирішити питання, яке було метою поїздки в Давос.

Зустріч Зеленського й Трампа відбулась 22 січня у Давосі. У команді Зеленського назвали її "хорошою". За словами президента України, вони обговорювали протиповітряну оборону, гарантії безпеки та "план процвітання".

Президент США Дональд Трамптакож також назвав "дуже хорошою" цю зустріч.