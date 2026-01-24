Зеленский о ночной атаке РФ: рассчитываем на реакцию и помощь всех партнеров

Президент Владимир Зеленский в контексте массированной российской атаки в ночь на 24 января призвал партнеров предоставить Украине дополнительные средства ПВО.

Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, российские оккупанты выпустили по Украине более 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под ударами оказались Киев, а также Киевская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

В столице и регионе главной мишенью были объекты энергетической инфраструктуры, добавил он.

"Каждый такой российский удар по энергетике доказывает, что нельзя медлить с поставками ПВО. Нельзя закрывать глаза на эти удары, нужно отвечать, и отвечать силой. Рассчитываем на реакцию и помощь всех наших партнеров. Каждая ракета для Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и пережить людям холод зимы", – подчеркнул президент.

Он также отметил необходимость реализовать все, о чем договорились с президентом Дональдом Трампом в Давосе по ПВО.

В ночь на 24 января российские ударные беспилотники попали в жилые дома в Индустриальном и Немишлянском районах Харькова. Горели квартиры в многоэтажке, пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом. 14 человек травмированы, среди них – беременная женщина и ребенок.

По Киеву российские оккупанты нанесли удар ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание в трех районах, известно о как минимум одном погибшем и трех пострадавших в тяжелом состоянии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя атаку, указал, что кремлевский правитель Владимир Путин отдал приказ об ударе в момент, когда в ОЭА продолжались переговоры по мирному процессу под эгидой США.