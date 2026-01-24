ЗМІ: США просять Італію приєднатися до сил безпеки Гази як одного із засновників

Сполучені Штати звернулися до Італії з проханням приєднатися до Міжнародних сил стабілізації в Газі як одного із засновників.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За даними агентства, це відбувається на тлі спроб адміністрації президента США Дональда Трампа намагається зміцнити авторитет цієї ініціативи.Дипломати направили цю пропозицію в офіс прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні і в Міністерство закордонних справ Італії цього тижня, розповідають джерела.

За словами співрозмовників, рішення про приєднання тепер залишається за Мелоні і поки ніякого рішення ухвалено не було.

Згідно з пропозицією, Італія не відправлятиме війська для МСФ. Натомість буде достатньо раніше наданої обіцянки навчити майбутню поліцію Гази, а основний внесок Італії полягатиме в її політичному впливі на арабські держави, Ізраїль і палестинців, додали джерела.

У жовтні Трамп оголосив про 20-пунктний план щодо встановлення миру після двох років бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС.

З реалізацією плану виникли затримки, а Ізраїль і ХАМАС як і раніше не можуть домовитися щодо ключових елементів і послідовності дій.

Тим часом США насилу шукають країни, готові надати війська для стабілізаційних сил. Крім того, союзники США по G7 в основному проігнорували церемонію підписання так званої Ради миру Трампа.