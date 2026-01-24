СМИ: США просят Италию присоединиться к силам безопасности Газы в качестве одного из основателей

Соединенные Штаты обратились к Италии с просьбой присоединиться к Международным силам стабилизации в Газе в качестве одного из основателей.

Об этом агентству Bloomberg стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

По данным агентства, это происходит на фоне попыток администрации президента США Дональда Трампа укрепить авторитет этой инициативы. Дипломаты направили это предложение в офис премьер-министра Джорджи Мелони и в Министерство иностранных дел Италии на этой неделе, рассказывают источники.

По словам собеседников, решение о присоединении теперь остается за Мелони и пока никакого решения принято не было.

Согласно предложению, Италия не будет отправлять войска для МСФ. Вместо этого будет достаточно ранее данного обещания обучить будущую полицию Газы, а основной вклад Италии будет заключаться в ее политическом влиянии на арабские государства, Израиль и палестинцев, добавили источники.

В октябре Трамп объявил о 20-пунктном плане по установлению мира после двух лет боевых действий между Израилем и ХАМАС.

С реализацией плана возникли задержки, а Израиль и ХАМАС по-прежнему не могут договориться по ключевым элементам и последовательности действий.

Между тем США с трудом ищут страны, готовые предоставить войска для стабилизационных сил. Кроме того, союзники США по G7 в основном проигнорировали церемонию подписания так называемого Совета мира Трампа.