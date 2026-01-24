Президент Латвії розповів, що думає про Раду миру Трампа

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс на зустрічі в Ризькому замку з вищими державними посадовими особами, які беруть участь у реалізації зовнішньої політики країни, розповів про своє ставлення до створеної главою Білого дому Дональдом Трампом Ради миру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Рінкевичс розповів, що Латвія поки не отримала запрошення приєднатися до Ради миру, і рішення про можливу участь у ній не ухвалено.

На думку латвійського президента, створення Ради миру слід розглядати як позитивний крок у реалізації мирного плану щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході і в секторі Гази.

Водночас у європейських країнах наразі ведуться дискусії про Раду миру як з юридичної, так і з політичної точки зору, і Латвія координуватиме свої подальші дії з Єврорадою, зазначив Рінкевичс.

Президент Латвії не виключив, що в майбутньому Латвія може приєднатися до Ради миру.

Говорячи про можливий механізм приєднання до Ради миру, президент Латвії зазначив, що його ще належить розглянути, оскільки в цьому випадку Сейм і уряд повинні будуть узгодити його.

Нагадаємо, договір про створення Раду миру під керівництвом президента США у четвер, 22 січня, підписали у швейцарському Давосі. Рада миру, за задумом Трампа, має зосереджуватися на закріпленні миру в Газі та її відбудові, а згодом – взяти на себе ширшу роль для врегулювання глобальних конфліктів.

На церемонії підписання були присутні представники менше ніж 20 країн. Втім, жоден із традиційних західноєвропейських союзників США присутнім не був.

З Європейського Союзу в церемонії взяли участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії.

Серед запрошених до Ради також є й Україна. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може розглянути членство в організації лише після війни, адже серед запрошених є Білорусь та Росія.