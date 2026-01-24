Президент Латвии рассказал, что думает о Совете мира Трампа

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на встрече в Рижском замке с высшими государственными должностными лицами, участвующими в реализации внешней политики страны, рассказал о своем отношении к созданному главой Белого дома Дональдом Трампом Совету мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ринкевичс рассказал, что Латвия пока не получила приглашение присоединиться к Совету мира, и решение о возможном участии в нем не принято.

По мнению латвийского президента, создание Совета мира следует рассматривать как позитивный шаг в реализации мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

В то же время в европейских странах в настоящее время ведутся дискуссии о Совете мира как с юридической, так и с политической точки зрения, и Латвия будет координировать свои дальнейшие действия с Евросоветом, отметил Ринкевичс.

Президент Латвии не исключил, что в будущем Латвия может присоединиться к Совету мира.

Говоря о возможном механизме присоединения к Совету мира, президент Латвии отметил, что его еще предстоит рассмотреть, поскольку в этом случае Сейм и правительство должны будут согласовать его.

Напомним, договор о создании Совета мира под руководством президента США в четверг, 22 января, подписали в швейцарском Давосе. Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

На церемонии подписания присутствовали представители менее чем 20 стран. Впрочем, ни один из традиционных западноевропейских союзников США присутствующим не был.

Из Европейского Союза в церемонии приняли участие премьер-министры Венгрии и Болгарии.

Среди приглашенных в Совет также есть и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть членство в организации только после войны, ведь среди приглашенных есть Беларусь и Россия.