Глава МЗС Литви про атаку на Україну: РФ заговорила мовою терору під час переговорів про мир

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у контексті чергової масованої атаки РФ на Україну наголосив, що це свідчить про небажання Кремля домовлятись про мир.

Як повідомляє "Європейська правда", про це литовський міністр написав в Х.

Будріс зазначив, що світова спільнота має посилити підтримку України на тлі російських атак.

"У той час як в Абу-Дабі тривали мирні переговори, Росія заговорила мовою, яку вона знає найкраще – мовою терору. Вночі російські ракети і безпілотники накрили житлові райони та енергетичну інфраструктуру Києва і Харкова", – підкреслив він.

За словами литовського міністра, "Росія повинна заплатити за руйнування і страждання, які вона заподіяла".

"Ясно одне: Москва не має наміру домагатися миру або припиняти цю війну. Світ повинен діяти зараз – посилити протиповітряну оборону України і посилити тиск на Росію, щоб вона припинила напади на мирних жителів", – наголосив Будріс.

В ніч на 24 січня російські ударні безпілотники поцілили в житлові будинки в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова. Горіли квартири у багатоповерхівці, постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок. 14 людей травмовано, серед них – вагітна жінка і дитина.

По Києву російські окупанти вдарили ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Зафіксовано влучання у трьох районах, відомо про щонайменше одного загиблого і трьох постраждалих у важкому стані.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку, вказав, що кремлівський правитель Владімір Путін віддав наказ про удар у момент, коли в ОЕА тривали переговори щодо мирного процесу під егідою США.

А президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО і не залишати удари РФ без відповіді.