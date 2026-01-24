Глава МИД Литвы об атаке на Украину: РФ заговорила на языке террора во время переговоров о мире

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в контексте очередной массированной атаки РФ на Украину подчеркнул, что это свидетельствует о нежелании Кремля договариваться о мире.

Как сообщает "Европейская правда", об этом литовский министр написал в Х.

Будрис отметил, что мировое сообщество должно усилить поддержку Украины на фоне российских атак.

"В то время как в Абу-Даби продолжались мирные переговоры, Россия заговорила на языке, который она знает лучше всего – языке террора. Ночью российские ракеты и беспилотники накрыли жилые районы и энергетическую инфраструктуру Киева и Харькова", – подчеркнул он.

По словам литовского министра, "Россия должна заплатить за разрушения и страдания, которые она причинила".

"Ясно одно: Москва не намерена добиваться мира или прекращать эту войну. Мир должен действовать сейчас – усилить противовоздушную оборону Украины и усилить давление на Россию, чтобы она прекратила нападения на мирных жителей", – подчеркнул Будрис.

В ночь на 24 января российские ударные беспилотники попали в жилые дома в Индустриальном и Немишлянском районах Харькова. Горели квартиры в многоэтажке, пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом. 14 человек травмированы, среди них – беременная женщина и ребенок.

По Киеву российские оккупанты нанесли удар ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание в трех районах, известно о как минимум одном погибшем и трех пострадавших в тяжелом состоянии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя атаку, указал, что кремлевский правитель Владимир Путин отдал приказ об ударе в момент, когда в ОЭА продолжались переговоры по мирному процессу под эгидой США.

А президент Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине дополнительные средства ПВО и не оставлять удары РФ без ответа.