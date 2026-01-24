Глава МЗС Нідерландів закликав надати потужну підтримку ППО України на тлі атак РФ

Міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Вел закликав до посилення протиповітряної оборони України на тлі масованих атак РФ.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Нідерландський міністр нагадав, що внаслідок удару РФ по Україні в ніч на 24 січня 1,2 мільйона українців лишились без електрики і опалення.

"Зараз потрібна потужніша протиповітряна оборона та енергетична підтримка. Потрібно посилити тиск на Москву, щоб вона негайно припинила війну", – підкреслив він.

В ніч на 24 січня російські ударні безпілотники поцілили в житлові будинки в Індустріальному та Немишлянському районах Харкова. Горіли квартири у багатоповерхівці, постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок. 14 людей травмовано, серед них – вагітна жінка і дитина.

По Києву російські окупанти вдарили ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Зафіксовано влучання у трьох районах, відомо про щонайменше одного загиблого і трьох постраждалих у важкому стані.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку, вказав, що кремлівський правитель Владімір Путін віддав наказ про удар у момент, коли в ОЕА тривали переговори щодо мирного процесу під егідою США.

А президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні додаткові засоби ППО і не залишати удари РФ без відповіді.