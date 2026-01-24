Глава МИД Нидерландов призвал оказать мощную поддержку ПВО Украины на фоне атак РФ

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вел призвал к усилению противовоздушной обороны Украины на фоне массированных атак РФ.

Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Нидерландский министр напомнил, что в результате удара РФ по Украине в ночь на 24 января 1,2 миллиона украинцев остались без электричества и отопления.

"Сейчас нужна более мощная противовоздушная оборона и энергетическая поддержка. Нужно усилить давление на Москву, чтобы она немедленно прекратила войну", – подчеркнул он.

В ночь на 24 января российские ударные беспилотники попали в жилые дома в Индустриальном и Немишлянском районах Харькова. Горели квартиры в многоэтажке, пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом. 14 человек травмированы, среди них – беременная женщина и ребенок.

По Киеву российские оккупанты нанесли удар ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Зафиксировано попадание в трех районах, известно о как минимум одном погибшем и трех пострадавших в тяжелом состоянии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя атаку, указал, что кремлевский правитель Владимир Путин отдал приказ о ударе в момент, когда в ОЕА продолжались переговоры по мирному процессу под эгидой США.

А президент Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине дополнительные средства ПВО и не оставлять удары РФ без ответа.