США опублікували нову стратегію нацоборони: підтримка союзників буде скорочена

Пентагон опублікував нову стратегію національної оборони, в якій сказано, що основний фокус уваги американських збройних сил зосереджуватиметься на внутрішній безпеці.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Одночасно, згідно з документом, США надаватимуть "більш обмежену" підтримку союзникам в Європі та інших регіонах.

Національна оборонна стратегія (NDS) на 2026 рік значно відрізняється від колишньої політики Пентагону як в плані акценту на збільшенні навантаження на союзників при меншій підтримці з боку Вашингтона, так і в плані м’якшого тону щодо традиційних супротивників – Китаю і Росії.

"Оскільки збройні сили США зосереджені на захисті батьківщини та Індо-Тихоокеанського регіону, наші союзники та партнери в інших регіонах нестимуть основну відповідальність за свою власну оборону при критичній, але більш обмеженій підтримці з боку американських збройних сил", – йдеться в стратегії.

У попередній NDS, опублікованій за попередника президента Дональда Трампа Джо Байдена, Китай описувався як найсерйозніший виклик для Вашингтона, а Росія – як "гостра загроза".

Однак новий документ закликає до "шанобливих відносин" з Пекіном, не згадуючи союзника США Тайвань, який Китай вважає своєю територією.

А загроза з боку Росії у документі описується як "постійна, але керована", що зачіпає східних членів НАТО.

І стратегія Байдена, і стратегія Трампа говорять про важливість оборони території країни, але їхні описи загроз, з якими стикаються США, значно різняться.

NDS адміністрації Трампа критикує попередню адміністрацію за нехтування безпекою кордонів, заявляючи, що це призвело до "напливу нелегальних іммігрантів" і широкомасштабного незаконного обігу наркотиків.

"Безпека кордонів – це національна безпека", і тому Пентагон "приділятиме пріоритетну увагу зусиллям щодо закриття наших кордонів, відбиття форм вторгнення та депортації нелегальних іммігрантів", – йдеться в документі.

У NDS 2026 також не згадуються небезпеки зміни клімату, які адміністрація Байдена визначила як "потенційну загрозу".

Пентагон "відновить військове домінування США в Західній півкулі. Ми будемо використовувати його для захисту нашої батьківщини і нашого доступу до ключових територій у всьому регіоні", зазначено в документі.

Нещодавно керівник апарату Білого дому Стівен Міллер окреслив епохальний зсув у глобальній ролі Сполучених Штатів на тлі того, як у Венесуелі було захоплено тамтешнього лідера Ніколаса Мадуро.

Міллер сказав, що відповідно до "доктрини Трампа" США будуть без докорів сумління використовувати свої збройні сили для захисту американських інтересів, які, за його словами, є синонімом "майбутнього вільного світу".

"Ми – наддержава. І за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава", – заявив Стівен Міллер.

