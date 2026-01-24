США опубликовали новую стратегию нацобороны: поддержка союзников будет сокращена

Пентагон опубликовав новую стратегию национальной обороны, в которой говорится, что основной фокус внимания американских вооруженных сил будет сосредоточен на внутренней безопасности.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В то же время, согласно документу, США будут оказывать "более ограниченную" поддержку союзникам в Европе и других регионах.

Национальная оборонная стратегия (NDS) на 2026 год значительно отличается от прежней политики Пентагона как в плане акцента на увеличении нагрузки на союзников при меньшей поддержке со стороны Вашингтона, так и в плане более мягкого тона в отношении традиционных противников – Китая и России.

"Поскольку вооруженные силы США сосредоточены на защите родины и Индо-Тихоокеанского региона, наши союзники и партнеры в других регионах будут нести основную ответственность за свою собственную оборону при критической, но более ограниченной поддержке со стороны американских вооруженных сил", – говорится в стратегии.

В предыдущей NDS, опубликованной при предшественнике президента Дональда Трампа Джо Байдене, Китай описывался как самый серьезный вызов для Вашингтона, а Россия – как "острая угроза".

Однако новый документ призывает к "уважительным отношениям" с Пекином, не упоминая союзника США Тайвань, который Китай считает своей территорией.

А угроза со стороны России в документе описывается как "постоянная, но управляемая", затрагивающая восточных членов НАТО.

И стратегия Байдена, и стратегия Трампа говорят о важности обороны территории страны, но их описания угроз, с которыми сталкиваются США, значительно различаются.

NDS администрации Трампа критикует предыдущую администрацию за пренебрежение безопасностью границ, заявляя, что это привело к "наплыву нелегальных иммигрантов" и широкомасштабному незаконному обороту наркотиков.

"Безопасность границ – это национальная безопасность", и поэтому Пентагон "будет уделять приоритетное внимание усилиям по закрытию наших границ, отражению форм вторжения и депортации нелегальных иммигрантов", – говорится в документе.

В NDS 2026 также не упоминаются опасности изменения климата, которые администрация Байдена определила как "потенциальную угрозу".

Пентагон "восстановит военное доминирование США в Западном полушарии. Мы будем использовать его для защиты нашей родины и нашего доступа к ключевым территориям во всем регионе", – отмечается в документе.

Недавно глава аппарата Белого дома Стивен Миллер обозначил эпохальный сдвиг в глобальной роли Соединенных Штатов на фоне того, как в Венесуэле был захвачен местный лидер Николас Мадуро.

Миллер сказал, что в соответствии с "доктриной Трампа" США будут без угрызений совести использовать свои вооруженные силы для защиты американских интересов, которые, по его словам, являются синонимом "будущего свободного мира".

"Мы – сверхдержава. И при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава", – заявил Стивен Миллер.

Читайте также: Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новое разделение мира и какими будут последствия