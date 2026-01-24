Трамп розповів про секретну зброю, з якою у Венесуелі захоплювали Мадуро

Президент США Дональд Трамп повідомив, що ключову роль у операції із захоплення венесуельського авторитарного лідера Ніколаса Мадуро відіграла нова секретна зброя, яку він називає The Discombobulator (дискомбобулятор).

Про це глава Білого дому розповів New York Post, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що секретна зброя "вивела з ладу обладнання", коли американські гелікоптери 3 січня прибули в Каракас, щоб заарештувати Мадуро та його дружину за звинуваченнями у торгівлі наркотиками та зброєю.

"Дискомбобулятор. Мені не дозволено про нього говорити", – сказав Трамп під час ексклюзивного інтерв'ю в Овальному кабінеті, відзначивши, що "дуже хотів би" розповісти більше про цю зброю.

Слово Discombobulator походить від англійського дієслова to discombobulate, що є способом сказати "збивати з пантелику" чи "дезорієнтувати".

"Вони так і не змогли запустити свої ракети. У них були російські та китайські ракети, і жодна не злетіла. Ми зайшли, вони тиснули на кнопки, але нічого не працювало. А вони ж чекали на нас у повній готовності", – додав президент США.

Трамп прокоментував використання зброї, коли його запитали про повідомлення щодо закупівлі адміністрацією Байдена імпульсної енергетичної зброї, яку підозрюють у спричиненні "гаванського синдрому".

Про саму зброю відомо небагато, проте ці повідомлення збігаються зі свідченнями з місця подій у Венесуелі, де описували, як озброєні прибічники Мадуро падали на коліна, "стікаючи кров’ю з носа" та блюючи кров’ю.

Один із членів охорони Мадуро згадував згодом: "Раптом усі наші радіолокаційні системи вимкнулися без жодних пояснень. Наступне, що ми побачили – дрони, безліч дронів, що летіли над нашими позиціями. Ми не знали, як реагувати".

Потім дискомбобулятор нібито спрямували безпосередньо на охоронців Мадуро.

"У якийсь момент вони щось запустили; я не знаю, як це описати. Це було схоже на дуже інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини. У всіх нас почала йти кров із носа. Дехто блював кров’ю. Ми впали на землю, не в змозі ворухнутися. Ми навіть не могли встати після цієї звукової зброї – чи що б це не було", – розповів очевидець.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет висміяв роботу російської ППО, яка не спрацювала під час американської спецоперації в Каракасі.

