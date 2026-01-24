Трамп рассказал о секретном оружии, с помощью которого в Венесуэле захватили Мадуро

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ключевую роль в операции по захвату венесуэльского авторитарного лидера Николаса Мадуро сыграло новое секретное оружие, которое он называет The Discombobulator (дискомбобулятор).

Об этом глава Белого дома рассказал New York Post, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что секретное оружие "вывело из строя оборудование", когда американские вертолеты 3 января прибыли в Каракас, чтобы арестовать Мадуро и его жену по обвинениям в торговле наркотиками и оружием.

"Дискомбобулятор. Мне не разрешено о нем говорить", – сказал Трамп во время эксклюзивного интервью в Овальном кабинете, отметив, что "очень хотел бы" рассказать больше об этом оружии.

Слово Discombobulator происходит от английского глагола to discombobulate, что является способом сказать "сбивать с толку" или "дезориентировать".

"Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна не взлетела. Мы зашли, они нажимали на кнопки, но ничего не работало. А они же ждали нас в полной готовности", – добавил президент США.

Трамп прокомментировал использование оружия, когда его спросили о сообщении о закупке администрацией Байдена импульсного энергетического оружия, которое подозревают в вызывании "гаванского синдрома".

О самом оружии известно немного, однако эти сообщения совпадают с показаниями с места событий в Венесуэле, где описывали, как вооруженные сторонники Мадуро падали на колени, "стекая кровью из носа" и блевотирая кровью.

Один из членов охраны Мадуро вспоминал впоследствии: "Вдруг все наши радиолокационные системы выключились без каких-либо объяснений. Следующее, что мы увидели – дроны, множество дронов, летевших над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать".

Затем дискомбобулятор якобы направили непосредственно на охранников Мадуро.

"В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас пошла кровь из носа. Некоторые блевали кровью. Мы упали на землю, не в состоянии пошевелиться. Мы даже не могли встать после этого звукового оружия – или что бы это ни было", – рассказал очевидец.

Ранее глава Пентагона Пит Хэгсет высмеял работу российской ПВО, которая не сработала во время американской спецоперации в Каракасе.

