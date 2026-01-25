Axios: у США заявили про можливу зустріч Путіна і Зеленського 

Американські посадовці назвали переговори України та Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах 23-24 січня "кроком" до можливої зустрічі українського президента Володимира Зеленського та правителя РФ Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Axios.

Американські посадовці, ознайомлені з ходом зустрічей, заявили, що тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були "продуктивними" та призвели до прогресу.

Джерела Axios стверджують, що це наблизило наступний етап переговорів – зустріч Путіна та Зеленського.

Посадовець припустив, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі, яка має відбутися 1 лютого, призведе до більшого прогресу, це може призвести до зустрічі сторін у Москві або Києві – чого не траплялося роками.

"І Путін, і Зеленський погодилися направити своїх перемовників. Це показує, що вони вірять у досягнення прогресу", – сказав один з американських посадовців.

В Абу-Дабі сторони обговорювали широкий спектр питань – територіальні вимоги Росії на Донбасі, суперечка щодо Запорізької атомної електростанції та які кроки з деескалації будуть необхідні з обох сторін, щоб чітко дати зрозуміти, що війна закінчилася і не відновиться.

"Ми побачили багато поваги в кімнаті, тому що вони справді шукали рішень", – сказав один із американських посадовців.

Водночас український посадовець заявив, що, хоча досягнуто "значного прогресу", досі незрозуміло, чи справді Путін хоче припинити війну та чи надасть він своїм перемовникам повноваження укласти угоду.

Як повідомлялося, 23-24 січня в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори між США, Україною та Росією.

ЗМІ писали, що сторони досягли прогресу у військових питаннях.

Зазначимо, що перед початком переговорів прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль наполягає на виведенні Збройних сил України з Донбасу, бо це наче є важливою умовою переговорів щодо закінчення війни.