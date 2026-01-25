Axios: в США заявили о возможной встрече Путина и Зеленского

Американские чиновники назвали переговоры Украины и России в Объединенных Арабских Эмиратах 23-24 января "шагом" к возможной встрече украинского президента Владимира Зеленского и правителя РФ Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Axios.

Американские чиновники, ознакомленные с ходом встреч, заявили, что трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "продуктивными" и привели к прогрессу.

Источники Axios утверждают, что это приблизило следующий этап переговоров – встречу Путина и Зеленского.

Чиновник предположил, что если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби, которая должна состояться 1 февраля, приведет к большему прогрессу, это может привести к встрече сторон в Москве или Киеве – чего не случалось годами.

"И Путин, и Зеленский согласились направить своих переговорщиков. Это показывает, что они верят в достижение прогресса", – сказал один из американских чиновников.

В Абу-Даби стороны обсуждали широкий спектр вопросов – территориальные требования России на Донбассе, спор по Запорожской атомной электростанции и какие шаги по деэскалации будут необходимы с обеих сторон, чтобы четко дать понять, что война закончилась и не возобновится.

"Мы увидели много уважения в комнате, потому что они действительно искали решения", – сказал один из американских чиновников.

В то же время украинский чиновник заявил, что, хотя достигнут "значительный прогресс", до сих пор непонятно, действительно ли Путин хочет прекратить войну и предоставит ли он своим переговорщикам полномочия заключить соглашение.

Как сообщалось, 23-24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией.

СМИ писали, что стороны достигли прогресса в военных вопросах.

Отметим, что перед началом переговоров пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль настаивает на выводе Вооруженных сил Украины из Донбасса, потому что это якобы является важным условием переговоров о прекращении войны.