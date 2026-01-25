ЗМІ дізнались деталі переговорів України та Росії в Абу-Дабі

Під час переговорів між делегаціями України, США та РФ в Абу-Дабі 23-24 січня було досягнуто прогресу в обговореннях військового блоку питань, водночас щодо територій рішення все ще немає.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело, ознайомлене з перебігом переговорів.

Співрозмовник видання назвав зустрічі "конструктивним".

За його словами, у суботу делегації зустрічалися двома групами – для обговорення політичних та військових питань.

Джерело уточнило, що по політичній секції значного прогресу досягнуто не було.

Україна наполягає, що обговоренні територіальних питань, відштовхуючись від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення українських військ з неокупованої частини Донецької області.

Водночас відбувся прогрес щодо військових питань, зазначив співрозмовник.

Зокрема делегації обговорювали, потенційне розведення сил, як буде відбуватись моніторинг припинення бойових дій та припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню і які країни можуть туди долучитися.

Питання енергетичного перемир’я на зустрічі не підіймалося.

Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією в Об’єднаних Арабських Еміратах відновляться наступної неділі, 1 лютого.

Президент України Володимир Зеленський назвав зустрічі в Абу-Дабі "конструктивними".