Зеленський прибув до Литви

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Вільнюса для участі у заходах до річниці Січневого повстання.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на речника українського президента Сергія Никифорова.

У Вільнюсі Володимир Зеленський проведе зустрічі із президентами Литви та Польщі – Гітанасом Науседою та Каролем Навроцьким – у форматі Люблінського трикутника. За результатами зустрічі очікується спільна пресконференція о 17 за Києвом.

Також президенти разом візьмуть участь у церемоніальних заходах до 163 річниці Січневого повстання – збройного виступу народів колишньої Речі Посполитої проти російського самодержавства.

Січневе повстання проходило під гаслом "За нашу і вашу свободу" і є спільним історичним досвідом польського, литовського, білоруського та українського народів.

Нагадаємо, 19 грудня Зеленський відвідав Польщу, де зустрівся із Навроцьким. Польський президент тоді заявив, що питання національної пам’яті було одними із ключових під час переговорів президентів України та Польщі у Варшаві, і Польща сподівається, що вони будуть швидко вирішені.

Зеленський назвав хорошою першу двосторонню зустріч із польським колегою.