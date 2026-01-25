Зеленский прибыл в Литву
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вильнюс для участия в мероприятиях, посвященных годовщине Январского восстания.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.
В Вильнюсе Владимир Зеленский проведет встречи с президентами Литвы и Польши – Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким – в формате Люблинского треугольника. По итогам встречи ожидается совместная пресс-конференция в 17:00 по Киеву.
Также президенты вместе примут участие в церемониальных мероприятиях к 163-й годовщине Январского восстания – вооруженного выступления народов бывшей Речи Посполитой против российского самодержавия.
Январское восстание проходило под лозунгом "За нашу и вашу свободу" и является общим историческим опытом польского, литовского, белорусского и украинского народов.
Напомним, 19 декабря Зеленский посетил Польшу, где встретился с Навроцким. Польский президент тогда заявил, что вопросы национальной памяти были одними из ключевых во время переговоров президентов Украины и Польши в Варшаве, и Польша надеется, что они будут быстро решены.
Зеленский назвал хорошей первую двустороннюю встречу с польским коллегой.