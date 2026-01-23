Чеські волонтери зібрали рекордну суму на генератори для Києва

Чеська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") оголосила збір на генератори та акумулятори для Києва, зібравши за перші дві доби 29 млн крон (понад мільйон євро).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сторінці ініціативи у Facebook.

Збір на генератори для Києва організували ввечері 21 січня. За перші 20 годин зібрана сума сягнула 10 млн чеських крон.

Через велику кількість донатів у перші дві доби волонтери продовжили збір коштів. Станом на 17:00 загальна сума збору досягла 42 млн чеських крон (1,7 млн євро).

"Це найшвидший збір коштів, який ми коли-небудь робили. Динаміка неймовірна. Ми бачимо з даних із соціальних мереж, як сильно він поширюється", – розповів виданню iDNES.cz Мартін Ондрачек, співорганізатор проєкту допомоги Україні.

Організатор вважає, що наступного тижня збір може сягнути 50 млн крон.

Першу частину зібраних коштів волонтери вже передали українським фондам.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував чеським активістам за допомогу.

Upřímně děkuji českým iniciativám @DarPutinovi, @pomozteUAsPN, @Team4Ukraine1 za sbírky na energetiku i každému, kdo se zapojuje.



Proměňujete solidaritu ve světlo a teplo pro Ukrajinu. To zachraňuje životy.



Děkujeme, drahý český národe! 🇺🇦🫂🇨🇿#WarmthForUkraine pic.twitter.com/nY47p7Bu0z – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 23, 2026

Нагадаємо, у Польщі збір на підтримку Києва "тепло з Польщі" за шість днів зібрав 5 млн злотих (60 млн гривень).

Перші придбані генератори вже прямують до Києва.

У п’ятницю Європейська комісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів.