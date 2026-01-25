Чешские активисты собрали более 3 миллионов евро на генераторы для Киева

Чешская инициатива Darek pro Putina ("Подарок для Путина") за 4 дня собрала более 3,8 миллиона евро на генераторы для Киева.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте инициативы.

Сбор под названием SOS Kyjev объявили вечером 21 января. За первые сутки волонтерам удалось собрать почти миллион евро.

Из-за рекордной суммы пожертвований его постоянную продолжили. Впоследствии целевую сумму изменили на 100 миллионов чешских крон (4 млн евро).

Соорганизатор инициативы Darek pro Putina Мартин Ондрачек сообщил, что средства постепенно передают фонду Сергея Притулы, который будет заниматься закупкой генераторов для нужд Киева.

Напомним, в Польше сбор в поддержку Киева "тепло из Польши" за шесть дней собрал 5 млн злотых (60 млн гривен).

Первые приобретенные генераторы уже отправили в Киев.

В пятницу Европейская комиссия объявила о передаче Украине 447 резервных генераторов.