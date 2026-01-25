Politico: США считают свои гарантии безопасности для Украины более ценными, чем европейские

Соединенные Штаты убеждены в том, что их гарантии безопасности для Украины имеют большее значение, чем европейские, несмотря на отказ Вашингтона отправлять военных для мониторинга прекращения огня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Politico.

Politico пишет, что одним из "камней преткновения" на переговорах между США, Украиной и Россией в Абу-Даби стали послевоенные гарантии безопасности.

Как известно, европейские страны настаивали на небольшом присутствии иностранных войск в Украине для мониторинга прекращения огня, причем Франция и Германия возглавили эту инициативу.

Американский чиновник отверг эти европейские обязательства, отметив, что наиболее важными являются американские гарантии безопасности.

"Усилия "коалиции решительных" – это хорошо. У них было несколько вертолетов, несколько военных и несколько гарантий здесь и там, но если вы поговорите с украинцами, то на самом деле важны американские гарантии безопасности", – цитирует чиновника Politico.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон не будет размещать американские войска в Украине, но будет помогать с мониторингом.

Представители Министерства обороны США заявили, что американские обязательства, вероятно, будут включать спутниковую и разведывательную поддержку, полеты дронов для мониторинга линии разграничения и логистическую поддержку.

Как сообщала "Европейская правда", 11 января президент США Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, но, по его словам, только потому, что он уверен: Россия не попытается вторгнуться снова.

Напомним, Великобритания и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

По данным СМИ, общая численность континентальной "коалиции решительных" в Украине может составить 15 тысяч человек, причем половину предоставит Великобритания.

Читайте подробную статью на эту тему: Союзники обещают помощь: какие государства и при каких условиях готовы направить войска в Украину