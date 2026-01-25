Прем’єр-міністр Вірменії заснував свій музичний гурт

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про створення власного музичного гурту та запросив всіх на перший виступ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Armenia Today.

Пашинян у соцмережах поділився логотипом та назвою гурту. Колектив називається "Варчабенд" – назва складається з перших двох складів слова "прем'єр" вірменською та слова "бенд".

Перший виступ гурту відбудеться в столиці Вірменії Єревані 30 січня. Прем’єр-міністр пообіцяв додатково повідомити місце виступу. Вхід буде дозволено лише тим, хто пройде попередню реєстрацію.

"Запрошую на танцмайданчик. Ми граємо, ви танцюєте", – написав Пашинян у соцмережах.

Раніше глава уряду Вірменії публікував відео своєї гри на ударних. Ймовірно, він продовжить грати на барабанах на найближчих виступів гурту, який поєднує елементи року та джазу.

