Прем’єр-міністр Вірменії заснував свій музичний гурт
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про створення власного музичного гурту та запросив всіх на перший виступ.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Armenia Today.
Пашинян у соцмережах поділився логотипом та назвою гурту. Колектив називається "Варчабенд" – назва складається з перших двох складів слова "прем'єр" вірменською та слова "бенд".
Перший виступ гурту відбудеться в столиці Вірменії Єревані 30 січня. Прем’єр-міністр пообіцяв додатково повідомити місце виступу. Вхід буде дозволено лише тим, хто пройде попередню реєстрацію.
"Запрошую на танцмайданчик. Ми граємо, ви танцюєте", – написав Пашинян у соцмережах.
Раніше глава уряду Вірменії публікував відео своєї гри на ударних. Ймовірно, він продовжить грати на барабанах на найближчих виступів гурту, який поєднує елементи року та джазу.
Нагадаємо, 8 серпня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа мирну угоду.
Документ також включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".
Дивіться також відео "ЄвроПравди": Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ.