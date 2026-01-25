Премьер-министр Армении основал свою музыкальную группу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о создании собственной музыкальной группы и пригласил всех на первое выступление.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Armenia Today.

Пашинян в соцсетях поделился логотипом и названием группы. Коллектив называется "Варчабенд" – название состоит из первых двух слогов слова „премьер" на армянском языке и слова "бэнд".

Первое выступление группы состоится в столице Армении Ереване 30 января. Премьер-министр пообещал дополнительно сообщить место выступления. Вход будет разрешен только тем, кто пройдет предварительную регистрацию.

"Приглашаю на танцпол. Мы играем, вы танцуете", – написал Пашинян в соцсетях.

Ранее глава правительства Армении публиковал видео своей игры на ударных. Вероятно, он продолжит играть на барабанах на ближайших выступлениях группы, которая сочетает элементы рока и джаза.

Напомним, 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа мирное соглашение.

Документ также включает создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

