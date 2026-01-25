У МЗС Естонії відповіли на слова Шредера про "демонізацію" Росії: умиротворення не працює

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна назвав "жахливими" заклики ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера перестати "демонізувати" Росію та відновити з нею енергетичну співпрацю.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на платформі X.

Естонський міністр назвав нагадав, що повномасштабна війна Росії проти України є прямим наслідком політики умиротворення та використання торгівлі для приборкання агресії.

Тсакхна зазначив, що саме ці переконання завели Європу в енергетичну залежність від Росії та дозволили Москві заробляти кошти, які вона використала для агресії проти України.

Calls to avoid “demonizing” a country waging the most brutal war in Europe since World War II and even hints at renewed energy cooperation are nothing short of appalling.



Russia’s full-scale aggression against Ukraine is the direct result of years of appeasement and decades of… pic.twitter.com/a3g7r5UCTS – Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 25, 2026

"Повномасштабна агресія Росії проти України є прямим результатом років політики умиротворення та десятиліть віри в те, що торгівля приборкає агресію. Ця віра фінансувала переозброєння та замкнула Європу в енергетичній залежності, яка підтримувала грошовий потік агресора", – написав міністр.

Тсакхна додав, що політика Wandel durch Handel (перекл. "зміни через торгівлю", переконання, що економічні відносини з авторитарними режимами сприяють їхній демократизації – ред.) зазнала невдачі й до неї немає шляхів повернення.

Напередодні ексканцлер Німеччини Герхард Шредер у колонці для Berliner Zeitung виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

Герхард Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того, як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і досі вважається другом Путіна. Серед іншого, Шредер зустрічався з Путіним у Москві через кілька тижнів після початку повномасштабної війни, а потім ще раз у липні 2022 року.

На цьому тлі в СДПН кілька разів порушували питання про виключення Шредера, але невдало.