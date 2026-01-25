В МИД Эстонии ответили на слова Шредера о "демонизации" России: умиротворение не работает

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна назвал "ужасными" призывы экс-канцлера Германии Герхарда Шредера перестать "демонизировать" Россию и возобновить с ней энергетическое сотрудничество.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал на платформе X.

Эстонский министр напомнил, что полномасштабная война России против Украины является прямым следствием политики умиротворения и использования торговли для сдерживания агрессии.

Тсакхна отметил, что именно эти убеждения привели Европу к энергетической зависимости от России и позволили Москве зарабатывать средства, которые она использовала для агрессии против Украины.

"Полномасштабная агрессия России против Украины является прямым результатом лет политики умиротворения и десятилетий веры в то, что торговля обуздает агрессию. Эта вера финансировала перевооружение и замыкала Европу в энергетической зависимости, которая поддерживала денежный поток агрессора", – написал министр.

Тсакхна добавил, что политика Wandel durch Handel (перевод: "изменения через торговлю", убеждение, что экономические отношения с авторитарными режимами способствуют их демократизации – ред.) потерпела неудачу и к ней нет пути возврата.

Накануне экс-канцлер Германии Герхард Шредер в колонке для Berliner Zeitung выступил за возобновлениеэнергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на ее агрессию против Украины.

Герхард Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год. После того, как его сместили с поста главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина. Среди прочего, Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала полномасштабной войны, а затем еще раз в июле 2022 года.

На этом фоне в СДПГ несколько раз поднимали вопрос об исключении Шредера, но безуспешно.