Словаччина передасть ноту протесту російському послу через атаки на українську енергетику

Міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар засудив нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру та повідомив, що передасть ноту протесту російському послу в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Міністерстві закордонних справ Словаччини.

Бланар сказав, що зателефонував українському послу в Словаччині Мирославу Кастрану, щоб висловити свої співчуття через російські обстріли критичної інфраструктури.

"Я засуджую ці напади, наслідки яких є фатальними, особливо в зимовий сезон, і закликаю Російську Федерацію припинити цей нелюдський підхід і поважати міжнародне гуманітарне право", – йдеться у заяві словацького міністра.

Він повідомив, що у січні Словаччина поставила Україні вдвічі більше аварійної електроенергії, ніж у попередньому році.

Також у грудні міністр наказав виділити півмільйона євро на придбання 38 великих генераторів для України у словацьких постачальників. Більшу частину з них передали на Сумщину.

"Ми також передамо наш протест проти порушення міжнародного гуманітарного права до посольства Російської Федерації в Словаччині", – написав Бланар.

Нагадаємо, ноту протесту російському послу через посилення атак на Україну нещодавно вручила Литва.

Після чергової російської атаки на українську енергетику, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі нових міжнародних ордерів на арешт російських посадовців, які відповідальні за ці обстріли.