Словакия передаст ноту протеста российскому послу из-за атак на украинскую энергетику

Министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар осудил недавние атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру и сообщил, что передаст ноту протеста российскому послу в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Министерстве иностранных дел Словакии.

Бланар сказал, что позвонил украинскому послу в Словакии Мирославу Кастрану, чтобы выразить свои соболезнования в связи с российскими обстрелами критической инфраструктуры.

"Я осуждаю эти нападения, последствия которых являются фатальными, особенно в зимний сезон, и призываю Российскую Федерацию прекратить этот бесчеловечный подход и уважать международное гуманитарное право", – говорится в заявлении словацкого министра.

Он сообщил, что в январе Словакия поставила Украине в два раза больше аварийной электроэнергии, чем в предыдущем году.

Также в декабре министр приказал выделить полмиллиона евро на приобретение 38 крупных генераторов для Украины у словацких поставщиков. Большую часть из них передали в Сумскую область.

"Мы также передадим наш протест против нарушения международного гуманитарного права в посольство Российской Федерации в Словакии", – написал Бланар.

Напомним, ноту протеста российскому послу из-за усиления атак на Украину недавно вручила Литва.

После очередной российской атаки на украинскую энергетику, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи новых международных ордеров на арест российских чиновников, ответственных за эти обстрелы.