Литва вручила російському представнику ноту протесту через атаки на українську енергетику

Міністерство закордонних справ Литви вручило представнику посольства Росії ноту протесту через масовану російську атаку на Україну у ніч проти вівторка, спрямовану на об’єкти енергетики.

Про це, як пише "Європейська правда", міністерство повідомило на своєму сайті.

У ноті протесту, яку вручили представнику посольства РФ, наголошується, що невиправдані дії Росії, які завдають шкоди цивільному населенню та інфраструктурі країни, грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права та є воєнними злочинами.

У Міністерстві закордонних справ Литви нагадали, що строку давності для притягнення винних за ці воєнні злочини до кримінальної відповідальності не існує.

Литва також вчергове закликала Росію негайно вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної території України та компенсувати всю шкоду, завдану внаслідок військової агресії.

Після чергової російської атаки на українську енергетику, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі нових міжнародних ордерів на арешт російських посадовців, які відповідальні за ці обстріли.

Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина. Крім того, внаслідок удару 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання.

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав чергову російську атаку сигналом тривоги для світових лідерів, які зібралися у швейцарському Давосі на Всесвітній економічний форум.